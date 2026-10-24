Lo spettacolo dei tifosi laziali fuori dallo stadio a sostegno della squadra

"Tutto per la Lazio, niente per chi le manca di rispetto"

Alisia Cerqua /
Lazio
Lazio - Depositphotos

Uno spettacolo tutto bianco e celeste

Come sempre a sostegno dei propri colori, i tifosi laziali hanno fatto sentire la vicinanza alla squadra. L'appuntamento infatti era sotto la Curva Nord per accogliere la squadra prima dell'ingresso allo stadio Olimpico, per poi “andare ognuno ad aprire il proprio pub (a gruppi da 80 per 325 pub= 26.000 non abbonati)”. Perchè “tutto per la Lazio, non per chi le manca continuamente di rispetto”.

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Il prossimo appuntamento sarà al Mapei Stadium con un settore ospiti andato sold out in poco tempo, una vera e propria ondata biancoceleste.

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