Keita nel post: “Ci manca sempre qualcosina. La Lazio è prima, loro sono molto forti"

Mandela Keita centrocampista del Parma, nonostante l’impegno e la cattiveria messa in campo non riesce a far evitare la terza sconfitta consecutiva della propria squadra. Il belga si è espresso così ai microfoni di DAZN nel post-partita.

Abbiamo iniziato bene la partita. Dopo il gol siamo stati meno cattivi e meno svegli. Mercoledì dobbiamo essere più concentrati e fare più gol. Abbiamo bisogno di tutti. Con l’arrivo di Gilardino c’è molto più palleggio, abbiamo bisogno di un po’ di fortuna. Ci manca sempre qualcosina. Spingiamo tanto in allenamento, dobbiamo fare di più in partita.