Keita nel post: “Ci manca sempre qualcosina. La Lazio è prima, loro sono molto forti"

il centrocampista belga del Parma ha analizzato ai microfoni di DAZN le difficoltà avute contro la Lazio

Alessandro Calvani /
Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images via onefootball
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Mandela Keita centrocampista del Parma, nonostante l’impegno e la cattiveria messa in campo non riesce a far evitare la terza sconfitta consecutiva della propria squadra. Il belga si è espresso così ai microfoni di DAZN nel post-partita.

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L’importanza dell’arrivo di Gilardino

Abbiamo iniziato bene la partita. Dopo il gol siamo stati meno cattivi e meno svegli. Mercoledì dobbiamo essere più concentrati e fare più gol. Abbiamo bisogno di tutti. Con l’arrivo di Gilardino c’è molto più palleggio, abbiamo bisogno di un po’ di fortuna. Ci manca sempre qualcosina. Spingiamo tanto in allenamento, dobbiamo fare di più in partita. 

La differenza con la Lazio 

La Lazio è prima, vuol dire che hanno fatto tanti punti e gol, dovevamo fare di più perché loro sono molto forti. Non puoi lasciare la testa bassa contro squadre del genere. Il mister ci dice bene cosa dobbiamo fare, dobbiamo migliorare. Mercoledì deve andare meglio.

 

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