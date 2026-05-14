Calciomercato Lazio, un centrocampista della Serie B nel mirino di Fabiani: il profilo

Con la stagione che volge al termine, la Lazio ha già iniziato a valutare alcuni nomi per la finestra di mercato estiva, che si aprirà a partire dal 29 giugno. Al momento, sembra che nel mirino del Ds Fabiani sia entrato un profilo della Serie B.

Centrocampo: fari puntati su Issa Doumbia

Photo by Maurizio Lagana/Getty Images via onefootball

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il nome caldo per la mediana è quello di Issa Doumbia, protagonista assoluto della promozione del Venezia con 10 gol in 38 presenze. Il classe 2003, alto 1,87 m, è un centrocampista moderno capace di agire sia in regia che come mezzala d'inserimento. La concorrenza però è alta: oltre alla Lazio, anche il Benfica si sarebbe fatto avanti con un'offerta importante che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

​Attacco: tra talenti brasiliani e occasioni a parametro zero

Come riportato sempre dal quotidiano, per il reparto offensivo si seguono due piste diverse. La prima porta in Brasile, dove brilla la stella di Kaique Kenji (classe 2006) del Cruzeiro, esterno d'attacco rapido e tecnico. La seconda, più concreta nell'immediato, riguarda Bamba Dieng: il centravanti senegalese ha segnato 15 reti con il Lorient e rappresenta un'occasione d'oro, dato che si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno.