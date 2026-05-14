Rocca: "Lega? Non può scommettere sulla pelle di una città. Ha mostrato egoismo e incapacità"
Francesco Rocca, Governatore della Regione Lazio, si è espresso nuovamente sul tema del Derby ai microfoni del Corriere dello Sport
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Francesco Rocca, Governatore della Regione Lazio, si è espresso nuovamente sul tema del Derby ai microfoni del Corriere dello Sport.
L'intervento di Rocca al Corriere dello Sport
Ringrazio il prefetto Giannini per aver prontamente corretto questa superficiale presa di posizione della Lega calcio, che mi auguro in futuro sappia pianificare meglio il proprio calendario. Penso tutto il male possibile della Lega. Dimostra tutto il suo egoismo e la sua incapacità di programmazione. Non si può rischiare, non si può scommettere sulla pelle di una città. È una questione imperdonabile: la Lega non si sostituisca a chi si occupa di sicurezza.