Lazio, mercato già in movimento: occhi sulla Spagna e nodi rinnovi

Nove giornate alla fine del campionato, poi sarà di nuovo tempo di mercato. La Lazio, dopo il blocco estivo, ha iniziato a muoversi a gennaio e proseguirà il lavoro nella prossima sessione per completare le operazioni rimaste in sospeso.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il primo tassello è già definito: Pedraza, acquistato in inverno, verrà ufficializzato il 1° luglio e arriverà a parametro zero dal Villarreal.

Ma lo sguardo del club biancoceleste resta puntato anche su altri profili spagnoli. A gennaio era stato seguito Arnau Martinez del Girona, terzino con una clausola da 14 milioni di euro. Nelle ultime ore è emerso anche il nome di Eray Cömert, difensore del Valencia in scadenza a giugno, seguito però anche da CSKA Mosca e Osasuna.

Le valutazioni di mercato si intrecciano inevitabilmente con la situazione dei rinnovi. Gila e Romagnoli, entrambi in scadenza nel 2027, non hanno ancora discusso il prolungamento e sembrano orientati a lasciare la Capitale. Scenario simile anche per Lazzari e Pellegrini, mentre l’unico ad aver rinnovato finora è stato Marusic.

Un quadro ancora aperto, che costringerà la Lazio a muoversi su più fronti tra conferme, addii e nuovi innesti.