Maldini si racconta: “Ho voluto subito la Lazio, Sarri mi chiede di..."

L’attaccante biancoceleste parla ai microfoni di Dazn: dal rapporto con Sarri alle prime sensazioni a Roma

Matteo Ischiboni /
Daniel Maldini - Depositphotos
Daniel Maldini - Depositphotos

Primi mesi alla Lazio ormai alle spalle e ambientamento completato per Daniel Maldini. L’attaccante biancoceleste ha raccontato il suo arrivo nella Capitale ai microfoni di Dazn, soffermandosi sulle prime sensazioni vissute in maglia biancoceleste.

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Nel corso dell’intervista, Maldini ha parlato anche del rapporto con Maurizio Sarri e del percorso intrapreso in queste prime settimane a Formello, tracciando un primo bilancio della sua esperienza e guardando con fiducia al prosieguo della stagione.

Queste le sue parole: 

Il mio percorso di integrazione con la squadra sta andando molto bene. Fin da subito mi sono trovato bene con i compagni e con l’ambiente. Speriamo di andare avanti così e portare a casa i risultati, che è la cosa più importante”. 

Con Sarri ho subito parlato del ruolo, mi sto trovando bene anche se devo capire bene quelle che sono le sue richieste per attuarle in campo e aiutare il più possibile i miei compagni. Il ruolo è diverso rispetto a quello che facevo di solito, mi chiede di scaricare e poi attaccare forte la porta e  l’area. Per il resto mi lascia abbastanza libero, quindi sono queste le indicazioni che mi dà il mister”. 

La fiducia è la cosa più importante per un giocatore: quando si sente in fiducia e all’interno di un progetto riesce a esprimere il suo potenziale come vorrebbe. Sono molto contento”. 

L’ho sentito dieci minuti fa (intervista registrata negli scorsi giorni, ndr), mi ha detto che è uscito stamattina ed è tornato a casa. Sta un po’ meglio anche se dovrà tenere il tutore per 30 giorni. Lo aspettiamo, speriamo faccia presto”. 

Giocare senza tifosi è molto difficile, ci mancano. Aspettiamo che tornino allo stadio per cercare di gioire insieme. L’interessamento iniziale è sempre stato molto forte, poi ci sono state delle complicazioni ma ho sempre avuto l’idea di venire qua appena sono stato contattato”.

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