Maldini si racconta: “Ho voluto subito la Lazio, Sarri mi chiede di..."

Primi mesi alla Lazio ormai alle spalle e ambientamento completato per Daniel Maldini. L’attaccante biancoceleste ha raccontato il suo arrivo nella Capitale ai microfoni di Dazn, soffermandosi sulle prime sensazioni vissute in maglia biancoceleste.

Nel corso dell’intervista, Maldini ha parlato anche del rapporto con Maurizio Sarri e del percorso intrapreso in queste prime settimane a Formello, tracciando un primo bilancio della sua esperienza e guardando con fiducia al prosieguo della stagione.

Queste le sue parole:

Il mio percorso di integrazione con la squadra sta andando molto bene. Fin da subito mi sono trovato bene con i compagni e con l’ambiente. Speriamo di andare avanti così e portare a casa i risultati, che è la cosa più importante”.

Con Sarri ho subito parlato del ruolo, mi sto trovando bene anche se devo capire bene quelle che sono le sue richieste per attuarle in campo e aiutare il più possibile i miei compagni. Il ruolo è diverso rispetto a quello che facevo di solito, mi chiede di scaricare e poi attaccare forte la porta e l’area. Per il resto mi lascia abbastanza libero, quindi sono queste le indicazioni che mi dà il mister”.

La fiducia è la cosa più importante per un giocatore: quando si sente in fiducia e all’interno di un progetto riesce a esprimere il suo potenziale come vorrebbe. Sono molto contento”.

L’ho sentito dieci minuti fa (intervista registrata negli scorsi giorni, ndr), mi ha detto che è uscito stamattina ed è tornato a casa. Sta un po’ meglio anche se dovrà tenere il tutore per 30 giorni. Lo aspettiamo, speriamo faccia presto”.