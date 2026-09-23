Lazio, Isaksen spiega l’inizio complicato: «Ho saltato la preparazione»

Gustav Isaksen vuole tornare al livello mostrato prima dell’estate e conquistare più spazio nella Lazio. Dal ritiro della Danimarca, l’esterno ha spiegato perché il suo avvio di stagione è stato complicato e come procede il recupero della condizione.

Secondo quanto riportato da TV2 Sport, che lo ha intervistato, Isaksen ha subito un piccolo intervento durante l’estate per la pubalgia. L’operazione gli ha richiesto un periodo di adattamento e lo ha portato a saltare l’intera preparazione precampionato.

Isaksen, l’intervento estivo e il recupero della condizione

Il giocatore ritiene che la preparazione mancata possa aver inciso sul suo inizio in campionato. Ora, però, avverte progressi: la condizione sta tornando partita dopo partita. Il suo obiettivo è ritrovare presto il livello che aveva prima della pausa estiva.

Lazio prima in classifica, Isaksen parla di Gattuso

Isaksen ha commentato anche il momento della squadra, prima in classifica a pari merito. Un risultato che lo sorprende e lo rende orgoglioso e felice del gruppo. Sul piano personale, invece, avrebbe voluto cominciare la stagione meglio.

L’esterno ha raccontato di aver avuto diversi colloqui positivi con Gattuso. L’allenatore gli ha detto che lo aspetterà e che può prendersi il tempo necessario per tornare pronto. Isaksen spera che, una volta guadagnato il posto, possa giocare molto di più.