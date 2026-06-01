Addio a Marios Oikonomou: il mondo del calcio piange l'ex difensore

Il mondo dello sport è in lutto per la scomparsa di Marios Oikonomou, venuto a mancare a soli 33 anni. La notizia, che ha colpito profondamente tifosi e addetti ai lavori, lascia un vuoto incolmabile in chi ha seguito la sua carriera sui campi della Serie A.

La dinamica del tragico incidente

Il giovane difensore ha perso la vita in seguito alle gravi conseguenze di un incidente in scooter avvenuto lo scorso 23 maggio. Nonostante i tentativi di soccorso e la speranza nutrita nelle ultime settimane, per Oikonomou non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Una carriera tra i grandi club

Oikonomou era un volto noto del campionato, avendo vestito con grinta e determinazione le maglie di squadre prestigiose come Cagliari, Bologna e Sampdoria. Il suo ricordo resta legato alla professionalità dimostrata in campo e all'impronta lasciata nelle piazze dove ha militato.