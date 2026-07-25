Formello Day 13 | Seduta mattutina: Romagnoli ancora a parte, torna Cancellieri

Sotto il sole cocente di Formello, la Lazio prosegue la preparazione atletica in vista dell'inizio ufficiale della stagione e alla vigilia della seconda amichevole in programma contro la Flaminia Civita Castellana, prevista domani pomeriggio alle ore 18:00.

Nel frattempo, i biancocelesti si sono ritrovati anche questa mattina al Centro Sportivo di Formello per continuare il ritiro. La lista degli assenti resta lunga: Patric, Cataldi, Isaksen, Furlanetto, Gigot e Tavares sono ancora out. Il portoghese, in particolare, continua a fare i conti con un'infiammazione al ginocchio. Buone notizie, invece, per Cancellieri, tornato ad allenarsi con il resto della squadra.

La squadra è stata divisa in due gruppi: la prima ha svolto esercitazioni tattiche, mentre il secondo ha lavorato sui cross, prima di invertirsi. Dopo questa prima parte, Romagnoli e Przyborek proseguono il lavoro differenziato, mentre la squadra inizia la parte tattica.

L'allenamento si è poi concluso con la consueta partitella, in cui ha partecipato anche Romagnoli, mentre Przyborek continua a lavorare individualmente. Appuntamento alle 18:00 per la seduta pomeridiana.