Castellanos: "la Serie A è molto difensiva. Ti chiedono…"

Ai microfoni di Yo Nunca Nunca, il Taty Castellanos si è raccontato tra presente e futuro paragonando l'esperienza in Premier League con quella in Serie A alla Lazio.

È uno spettacolo, è come l'NBA del calcio. Sì, credo che qui ti vedano come ‘Oh, sei un giocatore di Premier League, amico’. È molto diverso, sei di altissimo livello, capisci cosa intendo? E per me questo è spettacolare. Poi, come ho detto, i campi sono spettacolari, l'erba. Beh, per esempio, il campionato, e quando sei a quel livello nei grandi campionati, hai tutto questo, ma ti diverti molto. Mi diverto ancora.

La Serie A è molto difensiva, molto, molto difensiva. Da attaccante, l'ho trovata davvero dura perché è molto difensiva. Le squadre si chiudevano molto in difesa, il che significava che ripartivano spesso in contropiede. Non c'era molto gioco aperto; era più difensivo, più combattivo, più tattico. La Premier League è fisica, fisica al 100%. Sono 90 minuti di gioco, 90 minuti. Certo, devi essere in forma smagliante e mi piace perché da attaccante attacchi molto, hai molte più occasioni. Ad esempio, in Serie A hai tre o quattro occasioni a partita, e ti chiedono anche di segnarne una di queste quattro, e tu dici, ma è piuttosto difficile, sai?”