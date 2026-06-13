Moretto: "Gila il prescelto del Napoli. Trattative in corso…"
Come riportato da Matteo Moretto, Mario Gila è il prescelto del Napoli per rinforzare il reparto arretrato. Sono in corso le trattative con l'entourage
Mario Gila - Depositphotos
Con la comunicazione ufficiale del mercato a saldo zero che dovrà fare la Lazio, il club biancoceleste è alle prese con alcune operazioni in uscita.
Trattative in corso tra il Napoli e l'entourage di Gila
Come riportato da Matteo Moretto, Mario Gila è il prescelto del Napoli per rinforzare il reparto arretrato. Sono in corso le trattative con l'entourage del difensore spagnolo, poi si dovrà andare a trattare con la Lazio.