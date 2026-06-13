Klose: "Io e Scaloni siamo buoni amici. Alla Lazio…"

Miroslav Klose sui taccuini del portale tedesco Süddeutsche Zeitung, ha commentato il Mondiale appena iniziato

Beniamino Civitelli /
Klose

Miroslav Klose sui taccuini del portale tedesco Süddeutsche Zeitung, ha commentato il Mondiale appena iniziato. 

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Le parole di Klose

Mi aspetto che il mio record venga superato in questi Mondiali. È un'edizione allargata, ci sono più partite e quindi più opportunità di segnare. Sia Messi che Mbappé andranno lontano e va benissimo così, il record prima o poi sarebbe comunque stato superato. Se dovesse succedere, mi farebbe piacere che lo facesse Messi. Sono un suo grande fan da sempre, è un genio. 

Su Scaloni

E poi stimo molto anche l'allenatore dell'Argentina (Scaloni, ndr.), ai tempi della Lazio l'avevo portato un po' in giro per la città facendogli vedere tutto. Siamo buoni amici.

 

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