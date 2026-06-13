Klose: "Io e Scaloni siamo buoni amici. Alla Lazio…"
Miroslav Klose sui taccuini del portale tedesco Süddeutsche Zeitung, ha commentato il Mondiale appena iniziato
Miroslav Klose sui taccuini del portale tedesco Süddeutsche Zeitung, ha commentato il Mondiale appena iniziato.
Le parole di Klose
Mi aspetto che il mio record venga superato in questi Mondiali. È un'edizione allargata, ci sono più partite e quindi più opportunità di segnare. Sia Messi che Mbappé andranno lontano e va benissimo così, il record prima o poi sarebbe comunque stato superato. Se dovesse succedere, mi farebbe piacere che lo facesse Messi. Sono un suo grande fan da sempre, è un genio.
Su Scaloni
E poi stimo molto anche l'allenatore dell'Argentina (Scaloni, ndr.), ai tempi della Lazio l'avevo portato un po' in giro per la città facendogli vedere tutto. Siamo buoni amici.