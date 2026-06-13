Klose: "Io e Scaloni siamo buoni amici. Alla Lazio…"

Miroslav Klose sui taccuini del portale tedesco Süddeutsche Zeitung, ha commentato il Mondiale appena iniziato.

Mi aspetto che il mio record venga superato in questi Mondiali. È un'edizione allargata, ci sono più partite e quindi più opportunità di segnare. Sia Messi che Mbappé andranno lontano e va benissimo così, il record prima o poi sarebbe comunque stato superato. Se dovesse succedere, mi farebbe piacere che lo facesse Messi. Sono un suo grande fan da sempre, è un genio.