Candreva elogia la Lazio: "Merita di stare lassù, grande entusiasmo e sacrificio"

Durante il torneo FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Como, dove sono scesi in campo insieme ex campioni come Marco Borriello, Alessandro Budel, Enrico Annoni, Nicola Amoruso l'ex centrocampista biancocelste Antonio Candreva ha analizzato il momento del calcio italiano, soffermandosi sulle big del campionato e celebrando lo straordinario percorso della Lazio.

Entusiasmo in azzurro

Penso che fosse giusto ripartire con questi risultati, che hanno portato entusiasmo e aria nuova. Fin dalle prime uscite abbiamo visto una Nazionale molto bella, con entusiasmo, giocatori che si aiutano e un bel gruppo che sta nascendo.

Pio Esposito e l’Inter

Innanzitutto è importante per la Nazionale, dove sta facendo molto bene. È un ragazzo giovane e già determinante e secondo me ha ancora tanti margini di miglioramento. Nell'Inter ha davanti due mostri sacri come Lautaro e Thuram, ma anche all'interno delle gerarchie ha avuto modo e spazio per mettersi in evidenza. È stato comunque decisivo anche con la maglia nerazzurra. È una squadra forte, con giocatori fortissimi. Come ho sentito dire anche dal mister Chivu e da tanti altri giocatori nelle interviste post-partita, per approccio, atteggiamento e faccia mostrati nell'ultima partita non ce n'è per nessuno.

Lazio e Frattesi

È credibilissima. Ha dimostrato di meritare di stare lì: ha entusiasmo, voglia, sacrificio e gioca bene. Se lo merita. Adesso deve pensare a una partita alla volta, perché è una squadra che si sta divertendo e si vede. Si è trovato in una squadra perfetta per lui. Siamo ancora all'inizio della stagione, ma lo conosciamo tutti. Devono continuare così, perché hanno le armi giuste per fare un grandissimo campionato.

Scudetto e Como