Simone Inzaghi è l'allenatore più pagato al mondo

Simone Inzaghi guadagna oltre 25 milioni di euro all’anno all’Al Hilal, con un contratto fino al 2027. È l’allenatore più pagato al mondo e, per un eventuale ritorno in Serie A, il nodo principale sarebbe lo stipendio: nessun club italiano può permettersi un ingaggio di quella portata.

Dalla finale di Champions al contratto con l’Al Hilal

La sua esperienza in Italia si è conclusa con la finale di Champions League persa dall’Inter per 5-0 contro il PSG. Un epilogo difficile per il tecnico piacentino nel Paese in cui è cresciuto e si è affermato anche in panchina, fino a diventare un obiettivo dei principali club europei.

Dopo la notte di Monaco di Baviera e le critiche che ne sono seguite, Inzaghi ha firmato con l’Al Hilal. Alla scadenza dell’accordo, nel 2027, potrebbe decidere di affrontare una nuova esperienza nel calcio europeo: si tratta però di una possibilità, non di una scelta già annunciata.

La Serie A e la questione ingaggio

L’eventuale voglia di rivalsa non è l’unico elemento da considerare. Per allenare di nuovo in Italia, Inzaghi dovrebbe accettare una riduzione consistente dello stipendio rispetto a quello percepito in Arabia Saudita. Tra le cifre attuali e quelle sostenibili dai club italiani potrebbero comunque esserci soluzioni intermedie.

Juventus, Milan, Roma e Napoli sono tra le società che, cambiando allenatore, hanno preso in considerazione l’idea di riportarlo in Serie A. Il suo lavoro all’Inter e il suo stile di gioco hanno però richiamato attenzione anche oltre i confini italiani.

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