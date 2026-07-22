Lazio, lo show di Lotito a Reggio scatena la rabbia del popolo biancoceleste

La distanza tra Claudio Lotito e il popolo della Lazio continua ad allargarsi. Le dichiarazioni rilasciate dal presidente durante la conferenza di presentazione del nuovo progetto della Reggina hanno riacceso il malcontento della tifoseria biancoceleste, che vive uno dei momenti più difficili degli ultimi anni.

Da una parte applausi, entusiasmo e promesse di rilancio. Dall'altra, a Roma, prevalgono rabbia, delusione e la sensazione di assistere a un continuo ridimensionamento della squadra. Due realtà accomunate dallo stesso presidente, ma oggi profondamente diverse per clima e aspettative.

Lo scenario raccontato dal Granillo non ha sorpreso i sostenitori laziali. Ancora una volta, secondo quanto riportato da Il Tempo, Lotito ha monopolizzato la scena, promettendo investimenti e rilancio, accompagnando il tutto con il consueto slogan: "Con Lotito risultato garantito". Parole che, però, trovano un'accoglienza completamente diversa nella Capitale.

Lazio, cresce la distanza tra Lotito e la tifoseria

A Roma il clima è opposto. L'attesa è tutta per i numeri della campagna abbonamenti, con un Olimpico che rischia di presentarsi sempre più vuoto. Sullo sfondo restano il ridimensionamento tecnico ed economico e un'insoddisfazione ormai diffusa tra i tifosi.

Fa riflettere l'applauso ricevuto da Lotito a Reggio Calabria al termine della conferenza. Un consenso che manca da tempo nella Capitale, nonostante i trofei conquistati durante la sua gestione e quanto fatto anche in altre esperienze calcistiche.

La sensazione, sempre più forte, è che questa situazione stia diventando la normalità. Un'altra provocazione, secondo molti sostenitori, dopo le polemiche degli ultimi mesi che hanno coinvolto calciatori, ex allenatori e perfino la storia ultracentenaria del club.

Mercato, entusiasmo spento e tifosi ancora in protesta

Nel frattempo diventa difficile perfino parlare di mercato, tattica e nuovi acquisti. Quell'attesa che normalmente accompagna ogni sessione estiva sembra essersi trasformata in disillusione, anche per i più giovani, che sognano di indossare la maglia del proprio idolo.

Il termometro del momento resta il sentimento della tifoseria. Le numerose lettere arrivate alla nostra redazione, insieme ai commenti sui social e agli interventi nelle radio romane, raccontano un quadro comune: c'è sconforto, ma non rassegnazione.

La passione del popolo biancoceleste non si spegne nemmeno davanti a quella che viene percepita come la sfida più difficile: convincere Lotito che una società come la Lazio, per storia e tradizione, merita un trattamento diverso.

Resta così l'immagine di un presidente che, nel momento ritenuto tra i più complicati della storia recente del club, concentra la propria attenzione altrove. Durante il suo intervento a Reggio ha chiesto se fosse preferibile una società che vivacchia oppure una società leader. Una domanda che molti tifosi rilanciano guardando proprio alla situazione della Lazio, reduce da un nono posto e fuori dalle competizioni europee.

Nell'attesa che qualcosa cambi, resta soprattutto un dato simbolico: un Olimpico sempre più vuoto e una tifoseria che continua a chiedere un'inversione di rotta.