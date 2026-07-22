Lazio, allarme Tavares: il ginocchio preoccupa Gattuso, torna la paura degli infortuni

L'allarme Tavares tiene con il fiato sospeso la Lazio. Tra tutti gli acciacchi emersi in questo avvio di stagione, secondo quanto riportato da Il Messaggero, quello del terzino portoghese è il più preoccupante, come ammesso dallo stesso Gattuso. Da sabato pomeriggio il classe 1999 segue gli allenamenti dalla panchina a causa di un'infiammazione al ginocchio e il timore è che possa ripetersi quanto già accaduto in passato.

Il nuovo stop richiama infatti un ricordo poco piacevole. Il 18 luglio di due anni fa, durante il ritiro di Auronzo, Tavares lasciò il campo dopo appena 22 minuti della prima amichevole contro il Trapani per un infortunio al flessore della coscia sinistra. Quel problema gli fece saltare l'intera preparazione estiva, tutte le amichevoli e anche le prime due giornate di campionato.

Il suo ritorno sembrò inizialmente travolgente.

Tra il 31 agosto e la notte di Halloween mise insieme otto assist in otto partite, ma quell'exploit si rivelò soltanto un lampo. La stagione con Baroni fu infatti segnata da altri quattro problemi muscolari e da ben diciotto partite saltate.

Tavares e il peso degli infortuni: la Lazio teme un nuovo stop

Il primo lungo stop arrivò a novembre, quando una lesione alla coscia rimediata con la nazionale lo costrinse a un mese di assenza. Tra gennaio e febbraio dovette poi fermarsi altre due settimane per un problema all'adduttore.

A marzo fu costretto a saltare tre partite. Successivamente forzò il rientro a Bergamo, ma andò incontro a una ricaduta. L'episodio più doloroso arrivò nella sfida contro il Bodo: entrò nel finale, batté il calcio d'angolo che portò la gara ai supplementari, ma poco dopo fu costretto a uscire nuovamente dal campo in lacrime, chiudendo il finale di stagione da indisponibile.