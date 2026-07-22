Lazio, Ratkov stecca la prima uscita: l'errore a porta vuota spaventa Gattuso

La prima uscita stagionale contro la Primavera non rappresenta un giudizio definitivo, ma la prova di Petar Ratkov non è passata inosservata. Il centravanti serbo è apparso ancora lontano dalla migliore condizione e non ha sfruttato l'occasione concessagli da Rino Gattuso.

L'errore a porta vuota spaventa

Schierato al centro dell'attacco nel primo tempo, Ratkov ha commesso diversi errori tecnici tra controlli imprecisi, appoggi sbagliati e poca intesa con i compagni. L'episodio, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, più evidente è stato il clamoroso errore davanti alla porta praticamente vuota.

Gattuso vuole più cattiveria sotto porta

I pesanti carichi di lavoro e la preparazione ancora in corso spiegano solo in parte la prestazione del serbo. Durante la partitella, infatti, Gattuso ha richiamato più volte i suoi attaccanti chiedendo maggiore incisività negli ultimi metri.

La Lazio arriva da una stagione con poche reti rispetto alla mole di gioco prodotta e, proprio per questo, il club continua a considerare prioritario l'arrivo di un centravanti capace di garantire gol, profondità e presenza in area.

Ratkov resta un giocatore sul quale la società punta per il futuro, ma al momento appare ancora indietro. Le prossime amichevoli saranno decisive per dimostrare i suoi progressi.