"Romano può giocare anche mezzala, ha bisogno di giocare queste partite per migliorare..."

Si è concluso il match di Nations League tra Italia e Turchia, gli Azzurri vincono con un risultato di 3-1.

Il commissario tecnico dell'Italia ha rilasciato delle dichiarazioni post partita.

C'era stanchezza da parte di tutti, abbiamo sofferto all'inizio ma sono stato bravi a riprendere la partita. Nonostante fosse la quarta è stata una buona gara. Due giocatori erano ammoniti, l'arbitro mi sembrava intenzionato ad ammonirli di nuovo, li ho tolti per questo.