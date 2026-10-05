"Romano può giocare anche mezzala, ha bisogno di giocare queste partite per migliorare..."
"Due giocatori erano ammoniti, l'arbitro mi sembrava intenzionato ad ammonirli di nuovo..."
marco luzzani
Vittoria per l'Italia
Si è concluso il match di Nations League tra Italia e Turchia, gli Azzurri vincono con un risultato di 3-1.
Il commissario tecnico dell'Italia ha rilasciato delle dichiarazioni post partita.
Le sue parole
C'era stanchezza da parte di tutti, abbiamo sofferto all'inizio ma sono stato bravi a riprendere la partita. Nonostante fosse la quarta è stata una buona gara. Due giocatori erano ammoniti, l'arbitro mi sembrava intenzionato ad ammonirli di nuovo, li ho tolti per questo.
Su Romano
Romano può giocare anche mezzala, ha bisogno di giocare queste partite per migliorare.