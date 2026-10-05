Premio Gentleman Fair Play: tra i big in corsa c'è anche un biancoceleste

Mercoledì 7 ottobre, la storica cornice della Scuola Militare Teuliè di Milano ospiterà la 31ª edizione del Premio Gentleman Fair Play. Una serata di gala imperdibile, condotta da Massimo Caputi insieme a Laura Barriales e Giorgia Rossi, nata per celebrare i valori più sani dello sport, la lealtà e il correttezza comportamentale in campo. A due giorni dall'evento, i riflettori sono tutti puntati sui quattro grandi finalisti rimasti in lizza per alzare l'ambita e prestigiosa "torretta d'oro" di San Siro.

I top player in corsa per la torretta d'oro

La corsa al titolo di "Signore della Serie A 2025/26" vede protagonisti assoluti quattro volti di primissimo piano del nostro campionato. Come riportato da Sportmediaset, a contendersi lo scettro ci sono il difensore Federico Dimarco, il centrocampista del Milan Luka Modric e il quello della Juventus Manuel Locatelli. A rendere la vigilia ancora più elettrizzante è la presenza di un vero e proprio outsider tra i pali.

Le ambizioni di Edoardo Motta e la grande attesa

Tra i quattro finalisti, infatti, un'attenzione speciale se la prende Edoardo Motta, il portiere rivelazione della Lazio. Autore di una stagione a dir poco strepitosa, il giovane estremo difensore biancoceleste ha conquistato critica e tifosi non solo con parate prodigiose e interventi decisivi, ma anche per una correttezza e una maturità fuori dal comune. Vederlo in corsa per un premio così prestigioso accanto a totem sacri del calibro di Modric, Dimarco e Locatelli ripaga il grande lavoro svolto e accende i sogni dei sostenitori laziali.