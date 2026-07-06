Lazio, il sogno dell'azionariato popolare prende quota: studi legali al lavoro per il club

Si fa sul serio per il piano dell'azionariato popolare della Lazio. L’idea, lanciata dal direttore Luigi Bisignani e ispirata ai modelli di Big europee come Real Madrid e Barcellona, sta passando dalla fase di proposta a quella operativa. L’obiettivo è dare alla tifoseria la possibilità di diventare soci, rendendo il club più solido, trasparente e finalmente rappresentativo di chi sugli spalti ci vive ogni domenica ed ama questa maglia.

La squadra degli esperti è pronta

​Non si tratta più solo di parole. Come riportato dalla stessa edizione del Tempo, infatti, semvra che diversi studi legali di primo piano siano scesi in campo, offrendosi di lavorare pro bono per definire la struttura tecnica del progetto. Il compito è trovare la soluzione giuridica perfetta, una formula capace di reggere l’urto del mercato moderno e di garantire una gestione sostenibile a lungo termine, senza lasciare nulla al caso.

​Appuntamento al Manzoni per il futuro

​Tutto si deciderà questo sabato alle ore 17:00 al Teatro Manzoni, durante gli "Stati Generali della Lazio". Sarà un confronto aperto dove si siederanno allo stesso tavolo banchieri, imprenditori e la voce dei tifosi, e possibilmente anche rappresentanti delle istituzioni.