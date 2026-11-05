Mandas a Formello: una figurina di Robben con il volto di Isaksen
Il fotomontaggio mostrato su Instagram richiama il gol realizzato dal giocatore biancoceleste contro il Cagliari.
Christos Mandas ha mostrato in un post Instagram una figurina attaccata a un macchinario della palestra di Formello. È un fotomontaggio di Arjen Robben con il volto di Gustav Isaksen, legato al gol segnato contro il Cagliari.
Il post di Mandas da Formello
Nell’immagine pubblicata da Mandas, la figurina si trova su uno degli attrezzi della palestra, come racconta Il Messaggero.
Robben con il volto di Isaksen
Il fotomontaggio riprende Robben ai tempi del Bayern e sostituisce il suo volto con quello di Isaksen.