Lazio, Lotito valuta il rinnovo anticipato di Gattuso
Il presidente apprezza il lavoro del tecnico, che ha conquistato la fiducia della squadra e portato i biancocelesti in vetta.
Claudio Lotito potrebbe incontrare Gennaro Gattuso prima della conclusione della stagione per discutere del futuro dell’allenatore alla Lazio. Secondo quanto riportato da Napoli Magazine, L’ipotesi è quella di un rinnovo anticipato, senza attendere l’attivazione del prolungamento automatico.
La fiducia di Lotito e della squadra
Gattuso ha conquistato la fiducia dei giocatori e, soprattutto, quella del presidente biancoceleste. Il rapporto tra i due è particolarmente solido: Lotito apprezza il lavoro svolto dal tecnico.
Un possibile incontro prima della fine della stagione
Le parti potrebbero quindi vedersi prima della conclusione della stagione per parlare del futuro. È una possibilità legata alla volontà di affrontare il tema senza aspettare che si attivi il rinnovo automatico.