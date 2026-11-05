Lazio, Lotito valuta il rinnovo anticipato di Gattuso

Claudio Lotito potrebbe incontrare Gennaro Gattuso prima della conclusione della stagione per discutere del futuro dell’allenatore alla Lazio. Secondo quanto riportato da Napoli Magazine, L’ipotesi è quella di un rinnovo anticipato, senza attendere l’attivazione del prolungamento automatico.

La fiducia di Lotito e della squadra

Gattuso ha conquistato la fiducia dei giocatori e, soprattutto, quella del presidente biancoceleste. Il rapporto tra i due è particolarmente solido: Lotito apprezza il lavoro svolto dal tecnico.

Un possibile incontro prima della fine della stagione

Le parti potrebbero quindi vedersi prima della conclusione della stagione per parlare del futuro. È una possibilità legata alla volontà di affrontare il tema senza aspettare che si attivi il rinnovo automatico.

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