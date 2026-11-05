Gattuso ritrova il Napoli al Maradona: con la Lazio dopo i duelli al Milan

Gattuso tornerà allo stadio Maradona da avversario del Napoli con la Lazio. Secondo quanto riportato da CalcioNapoli24, I biancocelesti saranno ospiti degli azzurri domenica 8 novembre alle 12:30. Per il tecnico sarà un confronto con la squadra che ha allenato in passato.

Gattuso al Maradona con la Lazio

La trasferta riporterà l’allenatore biancoceleste in uno stadio che conosce bene, questa volta sulla panchina opposta a quella del Napoli. Alla partita si accompagna così il significato personale del ritorno contro la sua ex squadra.

I quattro precedenti alla guida del Milan

Gattuso ha già affrontato il Napoli quattro volte da allenatore del Milan. Il bilancio complessivo riportato è di una vittoria, due pareggi e una sconfitta: numeri che descrivono un equilibrio nei confronti con gli azzurri.

L’unico successo indicato è arrivato in Coppa Italia. Il dato distingue la vittoria ottenuta nella competizione dalle gare disputate in campionato.

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