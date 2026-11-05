Gattuso ritrova il Napoli al Maradona: con la Lazio dopo i duelli al Milan

Il tecnico biancoceleste ha affrontato quattro volte gli azzurri dalla panchina rossonera; domenica giocherà alle 12:30.

Photo by Timothy Rogers/Getty Images via Onefootball
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Gattuso tornerà allo stadio Maradona da avversario del Napoli con la Lazio. Secondo quanto riportato da CalcioNapoli24, I biancocelesti saranno ospiti degli azzurri domenica 8 novembre alle 12:30. Per il tecnico sarà un confronto con la squadra che ha allenato in passato.

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Gattuso al Maradona con la Lazio

La trasferta riporterà l’allenatore biancoceleste in uno stadio che conosce bene, questa volta sulla panchina opposta a quella del Napoli. Alla partita si accompagna così il significato personale del ritorno contro la sua ex squadra.

I quattro precedenti alla guida del Milan

Gattuso ha già affrontato il Napoli quattro volte da allenatore del Milan. Il bilancio complessivo riportato è di una vittoria, due pareggi e una sconfitta: numeri che descrivono un equilibrio nei confronti con gli azzurri.

L’unico successo indicato è arrivato in Coppa Italia. Il dato distingue la vittoria ottenuta nella competizione dalle gare disputate in campionato.

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