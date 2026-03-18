Immobile: "Voglio essere ricordato per quello che sono stato alla Lazio. Sul futuro..."
L'intervista di Ciro Immobile ai microfoni di Gianluca Di Marzio
Dopo gli anni in Italia e l'esperienza in Turchia al Besiktas, Ciro Immobile ha iniziato la sua nuova avventura in Francia con il Paris FC. L'ex bomber biancoceleste ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Gianluca Di Marzio, di seguito il suo intervento.
Immobile a Gianluca Di Marzio
Il record di gol di Baggio in Serie A? Io sono sempre del pensiero che bisogna lasciare il ricordo per quello che sono stato e per la storia che ho scritto insieme ai miei compagni alla Lazio. Poi è ovvio i numeri sono molto importanti, ma sono davvero contento di quello che ho fatto. Ora sto vivendo a Parigi un'esperienza importante per me e per la mia famiglia. In questo momento non ci penso.
Prosegue l'ex Lazio
La fiammella è ancora accesa, altrimenti avrei smesso. Fino a quando c'è, vado avanti. Quanto ancora? Vediamo, dipende dal fisico e dalla mente. L'Europeo vinto per me il top. Il gruppo è stato il segreto, lo stare insieme. Abbiamo passato un mese fantastico, durante il quale oltre agli allenamenti si stava insieme anche fuori dal campo, sempre con il col sorriso. La gara più difficile? Quella contro la Spagna, la più tosta tatticamente. Futuro? Qui a Parigi rimarrò fino a giugno e poi tutto l'anno prossimo. Per ora va bene così.