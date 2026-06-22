Pedro e Reina sbarcano su DAZN: i due ex laziali diventano commentatori tecnici della Liga

Cambio di campo per Pedro e Pepe Reina: i due ex laziali firmano per DAZN Spagna. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, archiviato il calcio giocato, i due campioni spagnoli debutteranno come commentatori tecnici per la Liga. Un'accoppiata di alto livello che porterà in TV anni di battaglie internazionali e una profonda conoscenza del gioco, pronta a regalare analisi tattiche e retroscena ai tifosi iberici.

La scelta di "Pedrito"

Per Pedro si tratta di una decisione ponderata. Dopo aver salutato la Lazio in seguito al match contro il Pisa, chiudendo un ciclo importante di cinque anni, l'attaccante ha preferito mettere in pausa le ambizioni da allenatore o dirigente. Il 30 giugno scadrà il suo contratto con il club biancoceleste e, per almeno un anno, la sua priorità sarà il microfono, un modo per restare nel mondo del pallone guardandolo da una prospettiva differente.

Due carriere al servizio del racconto

Al suo fianco ci sarà una leggenda della porta come Reina, che ha chiuso la carriera a 42 anni dopo una militanza infinita tra i pali. Con Pedro che compirà 39 anni il prossimo luglio, i due si ritrovano uniti in questa nuova sfida televisiva. Non è un addio definitivo al campo, l'idea di rientrare nel calcio "attivo" resta nel cassetto, ma una parentesi professionale stimolante, perfetta per mettere a frutto la loro esperienza infinita.