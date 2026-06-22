Lettera Piccari: "Lazio, una storia di uomini che merita rispetto. Lotito l'ha calpestata"

Nello spazio dedicato ad Agorà Lazio nel quotidiano Il Tempo a scrivere la lettera è stato il turno di Marco Piccari, direttore di TMW Radio.

Caro Direttore, comincio con il ringraziarla per questa opportunità che mi ha concesso. Non scrivo una lettera da molto. Oggi, d'altronde, è tutto veloce, si scrivono messaggi brevi e il tempo ha divorato tutto. L'ultima lettera che ho scritto risale a tanti anni fa: fu una lettera d'amore a quella che poi è diventata mia moglie. E anche questa è una lettera d'amore, rivolta a una squadra e a un mondo, quello della Lazio, che oggi sta soffrendo, e tanto. Voglio scrivere queste righe dividendole in due momenti. Nella prima parte scrivo da appassionato e tifoso di una squadra che ho conosciuto da bambino, verso la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, grazie a mio padre. Lui mi ha portato allo stadio in anni difficili, quando le soddisfazioni erano poche e i grandi calciatori ancora meno. Eppure, in campo davano sempre tutto e i tifosi erano costantemente presenti. La passione era forte e la voglia di essere laziali superava sconfitte e delusioni. Ricordo che papà, nonostante tutto, era felice di seguire la Lazio, e quella felicità era contagiosa. La domenica mattina, prima di partire, ascoltavamo l'inno e poi, con la bandiera, ci avviavamo verso lo stadio. Con noi in macchina veniva sempre Silvano, un amico non vedente che non mancava mai. Diceva di venire a vedere la sua Lazio. Era una persona stupenda, profondamente laziale. Erano anni incredibili: si vinceva, si perdeva, si retrocedeva, ma allo stadio il popolo laziale era sempre presente. Perché la Lazio è qualcosa di speciale, che va oltre tutto. È una storia fatta di sentimenti, di cadute, di lutti; è qualcosa di cui, una volta conosciuta, non puoi più fare a meno.