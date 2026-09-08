Lazio, oggi l’annuncio di Diogo Leite: novità su Dele-Bashiru e Marusic

Diogo Leite è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, oggi è atteso l’annuncio del difensore, che rappresenta il settimo rinforzo a parametro zero.

Il giocatore ha già completato tutti i passaggi necessari. Domenica ha svolto le visite mediche e successivamente ha firmato il contratto che lo legherà alla Lazio per le prossime tre stagioni. Tutto fatto, dunque, in attesa soltanto dell’ufficialità.

Alla ripresa degli allenamenti Diogo Leite inizierà subito a lavorare agli ordini di Gattuso, entrando così a tutti gli effetti nel gruppo biancoceleste.

Dele-Bashiru può tornare contro il Milan, Marusic dopo la sosta

Le novità per la Lazio riguardano anche l’infermeria. Nei prossimi giorni dovrebbe tornare ad allenarsi insieme ai compagni Dele-Bashiru, dopo il problema muscolare accusato al debutto in campionato sul campo del Bologna.

Il centrocampista potrebbe recuperare in tempo per strappare la convocazione già per la gara di sabato contro il Milan. Un possibile rientro importante per Gattuso in vista del prossimo impegno.

Servirà invece un po’ più di tempo per Adam Marusic. Il giocatore, infatti, quasi sicuramente tornerà a disposizione dopo la sosta.