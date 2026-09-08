Lazio, Gattuso da record: soltanto altri due ex mister biancocelesti come lui. Il dato

La Lazio di Gattuso vola e, dopo l'incubo con il Mantova, si regala un inizio di stagione da favola, conquistando la vittoria nelle prime tre giornate di campionato. Dopo il successo all'esordio sul campo del Bologna, i biancocelesti si sono ripetuti superando il Genoa all'Olimpico e centrando il tris esterno a Udine. Un linea di marcia perfetta che proietta la squadra dritta nella storia del club.

Sulle orme dei grandi della storia laziale

Con nove punti in tre partite, l'allenatore eguaglia traguardi storici che profumano di leggenda. Infatti, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, negli ultimi cinquant'anni, soltanto Vladimir Petkovic nel 2012 era riuscito a partire così forte in Serie A, mentre bisogna tornare indietro fino al 1974 per trovare un altro precedente illustre con Tommaso Maestrelli in panchina.

Udinese-Lazio: i numeri

I numeri registrati certificano la superiorità della squadra ospite che, come riportato dal Corriere e da La Gazzetta dello Sport, ha dominato il gioco controllando il 60% del possesso palla e producendo ben 450 passaggi contro i 359 dei padroni di casa. La pressione della Lazio si riflette anche nei 19 tiri totali (9 nello specchio) e nei 5 colpi di testa vinti, a fronte dei 10 tentativi totali dell'Udinese che ha comunque provato a pungere affidandosi ai 6 tiri nello specchio. Per quanto riguarda i falli commessi, invece, le statistiche vedono un 13-9, con ben 5 gialli per il club di Runjaic ed uno solo (Isaksen) per le aquile di Gattuso.