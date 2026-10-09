Turchia, Montella esonerato: chi può sostituirlo e il nodo del doppio incarico

Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia. La federazione calcistica turca ha annunciato sui propri profili social la decisione di interrompere il rapporto con l’allenatore italiano. Per sostituirlo, il primo candidato è Arda Turan, attualmente alla guida dello Shakhtar Donetsk.

L’esonero di Montella dopo il Mondiale e la Nations League

La decisione arriva dopo l’eliminazione della Turchia nella fase a gironi dei Mondiali estivi, segnata dalle sconfitte contro Australia e Paraguay. È seguito un inizio di Nations League con quattro sconfitte in quattro gare contro Francia, Italia e Belgio: 11 reti subite e due segnate.

La parte finale dell’esperienza di Montella contrasta con i risultati ottenuti in precedenza. La sua Turchia aveva raggiunto i quarti di finale agli Europei del 2024 e conquistato la qualificazione ai Mondiali 2026, tornando alla competizione dopo 24 anni.

Arda Turan primo candidato: l’ipotesi del doppio incarico

Il nome in cima alle valutazioni della federazione è quello di Arda Turan, 39 anni. Ex centrocampista della nazionale turca dal 2004 al 2017, ha giocato anche per Galatasaray, Atletico Madrid, Barcellona e Basksehir.

Turan ha iniziato ad allenare nel 2023, in patria, con l’Eyupspor. Dopo due stagioni, nel 2025 è passato allo Shakhtar Donetsk, con cui ha vinto l’ultimo campionato ucraino. Se venisse scelto come ct, dovrebbe mantenere entrambi gli incarichi, tra club e nazionale.

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