Lazio-Inter, i convocati di Sarri: out Cataldi e Zaccagni
La lista dei convocati biancocelesti in vista dell'impegno di Serie A contro l'Inter
Si avvicina il primo appuntamento di una lunga settimana per la Lazio e i suoi tifosi. Tra poche ora andrà in scena il primo confronto contro l'Inter, anticipo della finale di Coppa Italia sempre che vedrà nuovamente biancocelesti e nerazzurri affrontarsi all'Olimpico di Roma.
Dopo il doppio incrocio con la squadra di Chivu, sarà ancora lo stadio capitolino a fare da cornice all'ultimo grande appuntamento della settimana: il derby contro la Roma. In pochi giorni, dunque, la Lazio sarà chiamata a tre sfide fondamentali per il proprio finale di stagione.
Nel frattempo a poche ora del fischio d'inizio, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati laziali a disposizione per la sfida contro i meneghini.
I convocati di Sarri
Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;
Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.