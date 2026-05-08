Serie A: Lazio-Inter, le quote dell'antipasto della finale di Coppa Italia.

All'Olimpico vanno in scena due Lazio-Inter nello spazio di quattro giorni, il primo, quello di sabato valido per la 36esima giornata di Serie A. Sia i biancocelesti sia i nerazzurri non hanno più nulla da chiedere a questo campionato e la squadra di Chivu, fresca vincitrice dello scudetto, è considerata favorita: come riporta Agipronews, il "2" vale 1,80 su Snai, mentre pareggio e successo della squadra di Sarri si giocano nell'ordine a 3,60 e 4,50. Le ultime due sfide della Lazio sono terminate con almeno tre reti complessive, come cinque delle ultime sei con in campo l'Inter: l'Over è favorito anche nell'anticipo di sabato ed è valutato 1,75 su William Hill, mentre l'Under è proposto a 2,00. Due degli ultimi tre scontri diretti sono terminati 2-0 per i nerazzurri: questo esito vale 8,40. Il risultato esatto favorito per i bookie è l'1-1, proposto a 6,60, mentre salgono le quote in caso di affermazione biancoceleste: l'1-0 è visto a 13, il 2-0 a 25.

MARCATORI

Marcus Thuram va a segno da cinque giornate ed è a un gol dal record (14) in Serie A. Il timbro del francese si gioca a 2,40, stessa quota di Lautaro Martinez, che ha giocato 25 minuti contro il Parma, dovrebbe proseguire il programma di recupero in vista della finale di Coppa Italia. Nella Lazio, Sarri sembra orientato a confermare Daniel Maldini come terminale offensivo: una rete dell'ex attaccante di Milan e Atalanta è fissata a 4,50, stessa quota per quella di Isaksen e capitan Zaccagni.