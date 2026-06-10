Calciomercato, trovata l'intesa tra Provedel e l'Inter: le indescrizioni di Pedullà

Il calciomercato entra nel vivo e la situazione di Ivan Provedel sta accelerando rapidamente. Dopo l'incontro odierno tra l'agente del portiere, Gianni Rava, e la dirigenza dell'Inter, si conferma la volontà totale del giocatore di vestire la maglia nerazzurra. Al merito si è espresso l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sulla piattaforma social X.

Il post di Pedullà

Provedel-Inter: trovata l'intesa

Nonostante un ingaggio attuale alla Lazio superiore, è stata raggiunta una base d'intesa per un contratto triennale da oltre 1,5 milioni di euro a stagione più bonus, trovando il giusto equilibrio per tutelare le gerarchie tecniche della rosa, considerando anche la presenza di Martinez. Adesso si apre la fase più delicata della trattativa, ovvero il confronto diretto con Claudio Lotito. Per lasciar partire Provedel, il gestore richiede un indennizzo economico importante.

Il legame con Mandas

Questo scenario di mercato si intreccia indissolubilmente con il destino di Chrīstos Mandas: se l'addio di Provedel dovesse concretizzarsi, la Lazio, sotto la guida di un estimatore come Gennaro Gattuso, infatti, avrebbe la strada spianata per puntare con decisione sul portiere greco come nuovo titolare.