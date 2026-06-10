Di Marzio: "L'agente di Provedel nella sede dell'Inter…"
Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'agente di Ivan Provedel si trova nella sede dell'Inter
La questione portiere tiene banco in casa Lazio tra notizie di calciomercato in uscita e decisioni da prendere.
L'agente di Provedel nella sede dell'Inter
Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'agente di Ivan Provedel si trova nella sede dell'Inter. I nerazzurri hanno messo nel mirino il portiere biancoceleste per affiancarlo a Josep Martinez nella prossima stagione.