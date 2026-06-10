Di Marzio: "L'agente di Provedel nella sede dell'Inter…"

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'agente di Ivan Provedel si trova nella sede dell'Inter

Beniamino Civitelli /
Provedel

La questione portiere tiene banco in casa Lazio tra notizie di calciomercato in uscita e decisioni da prendere. 

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L'agente di Provedel nella sede dell'Inter

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'agente di Ivan Provedel si trova nella sede dell'Inter. I nerazzurri hanno messo nel mirino il portiere biancoceleste per affiancarlo a Josep Martinez nella prossima stagione. 

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