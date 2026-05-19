Pedullà rivela: "Contatto diretto Giuntoli-Sarri, l’Atalanta..."

Il valzer delle panchine in Serie A sembra esser iniziato ancora prima del termine ufficiale del mercato. Tra le continue indiscrezioni, uno dei temi che più tiene banco in queste ultime ore riguarda il futuro di Maurizio Sarri, sempre più vicino all'addio alla Lazio e conteso da Napoli e Atalanta.

Proprio sul tecnico toscano sarebbero emersi nuovi aggiornamenti rivelati dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Secondo il giornalista, l'Atalanta sembra aver premuto sul pulsante dell'acceleratore per assicurarsi Sarri come nuovo tecnico, anche in virtù della presenza di Cristiano Giuntoli come nuovo diesse. I due hanno già lavorato insieme ai tempi del Napoli e non è esclusa la possibilità di rivederli nuovamente all'opera in un contesto diverso: a Bergamo.

Il post di Pedullà

L'indiscrezione