Camano (Ag. Gila): "È felice alla Lazio. La sua maturazione calcistica è dovuta a Sarri. Sul futuro..."

Le dichiarazioni di Alejandro Camano, agente di Mario Gila, ai microfoni di Napoli Network

Ginevra Sforza /
Mario Gila - Depositphotos
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Ai microfoni di Napoli Network è intervenuto l'agente di Mario Gila, Alejandro Camano, per parlare del futuro del difensore biancoceleste.

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L'agente di Mario Gila a Napoli Network 

Gila al Napoli? Non posso parlare di calciomercato per un motivo semplice: non c’è niente. È felice alla Lazio, dove ha ancora un altro anno di contratto. È concentrato sugli ultimi impegni stagionali. Sono contento della sua crescita. Sarri? Il suo rapporto con il mister è straordinario. Aggiungo che la maturazione calcistica di Gila è dovuta anche al mister.

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