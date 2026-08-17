Calciomercato Lazio, l'idea Icardi avanza: si tenta il colpo a zero
Ecco le ultime inerenti alla trattativa tra la dirigenza biancoceleste e Mauro Icardi per il suo arrivo nella Capitale
La pista che porta Mauro Icardi alla Lazio resta molto complessa, ma dal giocatore non sono arrivate chiusure. L'attaccante argentino valuta con interesse la destinazione e non ha detto no all'ipotesi di vestire la maglia biancoceleste.
L'offerta e il nodo dell'ingaggio
Secondo quanto riportato odierna del Corriere dello Sport, per convincere l'ex Inter, la dirigenza sarebbe pronta a fare uno sforzo importante, mettendo sul piatto un contratto da 3 milioni a stagione. Si tratta di una cifra superiore agli attuali tetti salariali del club, resa però più sostenibile dal fatto che Icardi arriverebbe a parametro zero, senza i costi del cartellino.
Una trattativa in stallo tra Europa e ingaggio
Nel frattempo, l'attaccante prende tempo, attratto anche dal fascino delle coppe europee. La Lazio esplora piste alternative, ma il sogno legato all'arrivo di Icardi a Formello non è ancora tramontato.