Calciomercato Lazio, l'idea Icardi avanza: si tenta il colpo a zero

La pista che porta Mauro Icardi alla Lazio resta molto complessa, ma dal giocatore non sono arrivate chiusure. L'attaccante argentino valuta con interesse la destinazione e non ha detto no all'ipotesi di vestire la maglia biancoceleste.

L'offerta e il nodo dell'ingaggio

Secondo quanto riportato odierna del Corriere dello Sport, per convincere l'ex Inter, la dirigenza sarebbe pronta a fare uno sforzo importante, mettendo sul piatto un contratto da 3 milioni a stagione. Si tratta di una cifra superiore agli attuali tetti salariali del club, resa però più sostenibile dal fatto che Icardi arriverebbe a parametro zero, senza i costi del cartellino.

Una trattativa in stallo tra Europa e ingaggio

Nel frattempo, l'attaccante prende tempo, attratto anche dal fascino delle coppe europee. La Lazio esplora piste alternative, ma il sogno legato all'arrivo di Icardi a Formello non è ancora tramontato.