Lazio, tensioni a Formello dopo il ko in Coppa Italia: Fabiani avvisa lo spogliatoio

L'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Mantova ha lasciato segni pesanti in casa Lazio. Il giorno seguente la delusione subita allo stadio Olimpico, il centro sportivo di Formello è stato teatro di un duro confronto tra la dirigenza e la squadra.

L'intervento della società

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il direttore sportivo Angelo Fabiani si sarebbe fatto portavoce della forte rabbia di Lotito, attualmente in vacanza a Cortina, per riportarla direttamente all'interno dello spogliatoio. La società, infatti, non ha gradito la prestazione e ha chiesto una reazione immediata già a partire dalla prima giornata di Serie A contro il Bologna. Nel frattempo, Gattuso avrebbe difeso la squadra e il proprio lavoro in un colloquio separato con il diesse, nel tentativo di proteggere il gruppo da ulteriori pressioni.

La paura di un contraccolpo ambientale

Il clima in casa biancoceleste resta rovente. Il club teme che un passo falso così pesante possa peggiorare la situazione ambientale, già segnata dal dissenso della piazza nei confronti della presidenza. Per questo motivo, è necessario che la rosa volti pagina e trovi subito il riscatto sul campo.