Pedullà: “Frattesi ha scelto la Lazio. Il cartellino è sceso sotto i 25 milioni. Il prestito..."

Avanza la trattativa tra la Lazio e Davide Frattesi. Nelle ultime ore è tornato di moda il nome del centrocampista dell'Inter in casa dei biancocelesti. Dopo il tentativo dello scorso gennaio, arrivato solo a fine sessione, la Lazio sarebbe tornata alla carica per assicurarsi le prestazione dell'ex Sassuolo, alla ricerca di maggiore continuità e spazio. Un'opportunità che potrebbe invece trovare nella Lazio di Gattuso. Di seguito, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull'operazione.

Aggiornamento 12:57, Pedullà: “Il cartellino è sceso sotto i 25 milioni"

Il cartellino di Frattesi è sceso sotto i 25 milioni, siamo più o meno a quota 20. Prestito con diritto che diventa obbligo, il centrocampista ha accettato serve definire i dettagli.

Il post

Aggiornamento 12:00, Pedullà: “Frattesi ha scelto la Lazio”

Il centrocampista dell’Inter non avrebbe infatti dubbi sulla sua prossima destinazione: secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’ex Sassuolo avrebbe scelto la Lazio, preferendola alle destinazioni estere. Al momento l‘operazione sarebbe in fase di perfezionamento, ma resta ottimismo. Secondo l'esperto di calciomercato “adesso ci sarebbe le condizione per andare fino in fondo”.

Frattesi-Lazio: nuovi aggiornamenti poco fa, preannunciati ieri sera, molto positivi. Frattesi ha scelto la Lazio, mettendo da parte le opzioni estere. Ora nuovi dialoghi con Inter per perfezionare la formula. La Lazio aveva chiesto Frattesi, come svelato lo scorso 30 gennaio, adesso ci sono le condizioni per andare fino in fondo

Il post