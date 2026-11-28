Luca Pellegrini, Danilo Cataldi e Matteo Cancellieri sono i tre giocatori della Lazio presenti in una selezione di calciatori i cui contratti scadono il 31 dicembre 2026 o il 30 giugno 2027. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, L’elenco comprende portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti di club italiani ed esteri.

Per buona parte dei nomi indicati il rinnovo è considerato quasi scontato. Le scadenze contrattuali potrebbero però creare opportunità di trasferimento già in questa finestra di mercato.

Portieri e difensori: Pellegrini nell’elenco

Tra i portieri figurano Alisson (1992, Liverpool), Alphonse Areola (1993, West Ham), Sanhtiago Beltran (2004, River Plate), Thibaut Courtois (1992, Real Madrid) e Bernd Leno (1992, Fulham). Completano la selezione Alex Meret (1997, Napoli), Manuel Neuer (1986, Bayern Monaco), Nick Pope (1992, Newcastle), Alex Remiro (1995, Real Sociedad) e Agustin Rossi (1995, Flamengo).

Fra i difensori ci sono Ridle Baku (1998, Lipsia), Ramy Bensebaini (1995, Borussia Dortmund), Calvin Bassey (1999, Fulham), Timothy Castagne (1995, Fulham), Dodo (1998, Fiorentina), Emerson (1994, Marsiglia), Joe Gomez (1997, Liverpool), Mario Hermoso (1995, Roma) e Ardian Ismajli (1996, Torino).

La lista prosegue con Kalidou Koulibaly (1991, Al Hilal), Marcos Llorente (1995, Atlético Madrid), Joakim Maehle (1997, Wolfsburg), Harru Maguire (1993, Manchester United), Lisandro Martinez (1998, Manchester United), Tyrick Mitchell (1999, Crystal Palace), Mert Muldur (1999, Fenerbahçe) e Luca Pellegrini (1999, Lazio).

Seguono Leopold Querfeld (2002, Union Berlino), David Raum (1998, Lipsia), Chris Richards (2000, Crystal Palace), Amir Rrahmani (1994, Napoli), Antonio Rudiger (1993, Real Madrid), Luke Shaw (1995, Manchester United), Ryan Sessegnon (2000, Fulham), Oumar Solet (2000, Udinese), Fikayo Tomori (1997, Milan) e Virgil van Dijk (1991, Liverpool).

Centrocampisti: c’è anche Cataldi

La selezione dei centrocampisti include Carlos Alcaraz (2002, Everton), Frank Anguissa (1995, Napoli), Yasin Ayari (2003, Brighton), Adrian Bernabé (2001, Parma), Emiliano Buendia (1996, Aston Villa), Hakan Calhanoglu (1994, Inter), Danilo Cataldi (1994, Lazio), Kevin De Bruyne (1991, Napoli) e Bruno Fernandes (1994, Manchester United).

Compaiono inoltre Ilia Gruev (2000, Leeds), Emirhan Ilkhan (2004, Torino), Daichi Kamada (1996, Crystal Palace), Mateo Kovacic (1994, Manchester City), Jefferson Lerma (1994, Crystal Palace), Stanislav Lobotka (1994, Napoli), Ruben Loftus-Cheek (1996, Milan), Maxime Lopez (1997, Paris FC) e Nikola Moro (1998, Bologna).

Gli altri nomi sono Nahitan Nández (1995, Al-Qadsiyah), Otavio (1995, Al-Qadsiyah), Lorenzo Pellegrini (1996, Roma), Matteo Pessina (1997, Monza), Marcel Sabitzer (1994, Borussia Dortmund), Mattias Svanberg (1999, Wolfsburg), Kristian Thorstvedt (1999, Sassuolo), Nikola Vlasic (1997, Torino) e Joe Willock (1999, Newcastle).

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Attaccanti: Cancellieri tra i nomi selezionati