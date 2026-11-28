Vieri: “Lazio squadra ideale per Gattuso, è un battagliero…”
Vieri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la Lazio di Gattuso, che affronterà quest’oggi il Torino
Bobo Vieri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la Lazio di Gattuso, che affronterà quest’oggi il Torino.
Le parole di Vieri a SkySport sulla Lazio
Gattuso è un battagliero lui vuole la battaglia fa la guerra con tutti contro tutti, quindi era proprio la sua squadra ideale no quindi lo sta dimostrando perché comunque con tutti questi problemi che aveva la Lazio con i tifosi, queste robe qua ha creato un grande gruppo e lui va molto fiero di questa cosa qua quindi gli faccio i complimenti a lui e tutti i giocatori perché comunque poi le partite anche se giocano una volta alla settimana le devi vincere.
Frattesi
Hanno preso un grande centrocampista frattesi che comunque aveva bisogno di giocare sta giocando sta segnando quindi anche per la nazionale va benissimo e niente vediamo cosa fa oggi a Torino poi c'è il derby tra qualche settimana settimana.