Bobo Vieri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la Lazio di Gattuso, che affronterà quest’oggi il Torino.

Gattuso è un battagliero lui vuole la battaglia fa la guerra con tutti contro tutti, quindi era proprio la sua squadra ideale no quindi lo sta dimostrando perché comunque con tutti questi problemi che aveva la Lazio con i tifosi, queste robe qua ha creato un grande gruppo e lui va molto fiero di questa cosa qua quindi gli faccio i complimenti a lui e tutti i giocatori perché comunque poi le partite anche se giocano una volta alla settimana le devi vincere.