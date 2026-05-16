Roma-Lazio: i convocati di Sarri, quanti assenti confermati!

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista del derby di domani

Beniamino Civitelli /
Motta

Domani si gioca alle ore 12.00 il derby della Capitale, nella sfida valevole per la 37° giornata di Serie A. I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta in Coppa Italia ed in più Sarri avrà a disposizione una squadra falcidiata dagli infortunati.

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La lista dei convocati

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista del derby di domani (ore 12:00).

Portieri: Furlanetto, Giacomone, Pannozzo;

Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.

Gli infortunati: il comunicato

Tendinopatia achillea bilaterale per Patric e lieve distrazione del quadricipite destro per Mattia Zaccagni. Sospetta lesione muscolare a carico dei flessori, infine, per Edoardo Motta. 

 

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