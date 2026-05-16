Roma-Lazio: i convocati di Sarri, quanti assenti confermati!
Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista del derby di domani
Domani si gioca alle ore 12.00 il derby della Capitale, nella sfida valevole per la 37° giornata di Serie A. I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta in Coppa Italia ed in più Sarri avrà a disposizione una squadra falcidiata dagli infortunati.
La lista dei convocati
Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista del derby di domani (ore 12:00).
Portieri: Furlanetto, Giacomone, Pannozzo;
Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.
Gli infortunati: il comunicato
Tendinopatia achillea bilaterale per Patric e lieve distrazione del quadricipite destro per Mattia Zaccagni. Sospetta lesione muscolare a carico dei flessori, infine, per Edoardo Motta.