Riccardo Magrini e Sarri: la maglia su Eurosport dedicata al Comandante

Alla vigilia del derby arriva una dedica speciale per Maurizio Sarri.

La maglia Sarrismo portata da Magrini ad Eurosport

Si sta correndo in queste settimane per le strade italiane il Giro d'Italia. Durante la puntata di oggi di “Giro360”, podcast trasmesso sul canale YouTube di Eurosport in cui si analizzano gli eventi principali della tappa appena disputata (oggi Chieti-Fermo vinta da Narvaez), l'ex ciclista ed ora telecronista Riccardo Magrini si è presentato in diretta con una maglia blu e scritta bianca “Sarrismo” dedicata proprio all'attuale allenatore biancoceleste, grande appassionato di ciclismo. Riccardo Magrini proprio per i canali di Eurosport aveva intervistato due anni fa Maurizio Sarri.

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