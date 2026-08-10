"La questura di Bologna non rileva motivi da giustificare un divieto di trasferta..."

Trasferta a Bologna: il comunicato della Questura

Alisia Cerqua /
Emmanuele Ciancaglini
Emmanuele Ciancaglini

Le ultime notizie sulla trasferta a Bologna in programma il 24 agosto

Dopo la trasferta di ieri al Benito Stirpe, i prossimi appuntamenti per la Lazio saranno contro il Mantova, nei 32esimi di Coppa Italia, e l'esordio nel campionato 2026/2027 a Bologna. Sabato, sui canali ufficiali, il Bologna aveva pubblicato il comunicato riguardante il divieto di trasferta ai residenti nel Lazio per la partita del 24 agosto, e la chiusura del settore ospiti. La nota, tuttavia, è stata cancellata nella giornata di ieri perché la disposizione della Questura è stata ridiscussa in questi giorni.

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Ecco quanto emerge dalla Questura di Bologna  

Allo stato attuale, la questura di Bologna non rileva motivi da giustificare un divieto di trasferta per i sostenitori della Lazio ”. Sono previste delle valutazioni nel corso delle riunioni in programma questa settimana, in vista della prima giornata di Campionato. 
 

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