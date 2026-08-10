Lazio, si punta Fabio Miretti per il centrocampo: chiesto il prestito. La news di Schira

L'esperto Nicolò Schira si è espresso sui propri social riguardo l'interesse del club biancoceleste per Fabio Miretti della Juventus

Michelle De Angelis /
Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via onefootball
Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via onefootball

Con la fase di mercato ancora in corso, la dirigenza biancoceleste continua a guardarsi intorno per individuare profili low cost pronti ad unirsi alla rosa del mister Gattuso e combattere in quella che si prospetta essere una stagione molto complicata. Come riportato dell'esperto Nicolò Schira, al momento la Lazio sembra aver messo gli occhi su Fabio Miretti,  centrocampista della Juventus.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il post di Schira su X

Il profilo di Fabio Miretti 

Il centrocampista classe 2003, chiesto in prestito dal club biancoceleste, è sceso a fianco della sua squadra in 23 occasioni nella stagione scorsa, per un totale di 605 minuti.  Inoltre,  Miretti è riuscito ad infilare 2 palloni nella rete avversaria e a realizzare un assist. 

Flaminio, oggi il verdetto. Elisabetta Nervi: "Non può essere uno Stadio di Serie A"
"La questura di Bologna non rileva motivi da giustificare un divieto di trasferta..."