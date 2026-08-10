Lazio, si punta Fabio Miretti per il centrocampo: chiesto il prestito. La news di Schira

Con la fase di mercato ancora in corso, la dirigenza biancoceleste continua a guardarsi intorno per individuare profili low cost pronti ad unirsi alla rosa del mister Gattuso e combattere in quella che si prospetta essere una stagione molto complicata. Come riportato dell'esperto Nicolò Schira, al momento la Lazio sembra aver messo gli occhi su Fabio Miretti, centrocampista della Juventus.

Il post di Schira su X

Il profilo di Fabio Miretti

Il centrocampista classe 2003, chiesto in prestito dal club biancoceleste, è sceso a fianco della sua squadra in 23 occasioni nella stagione scorsa, per un totale di 605 minuti. Inoltre, Miretti è riuscito ad infilare 2 palloni nella rete avversaria e a realizzare un assist.