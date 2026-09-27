Gattuso: “I complimenti vanno ai ragazzi, se continuiamo così…”

Ai microfoni di Lazio Style Channel al termine dell’amichevole Lazio-Arezzo ha commentato la vittoria per 2-0 il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso.

Le parole di Gattuso

Venivamo da due gironi di lavoro importanti, siamo stati bravi è la voglia che non deve mai mancare. Non è mai mancata e spero non mancherà mai. Cè voglia di lavorare. La partita è la partita e queste amichevoli sono importanti. Complimenti anche ai ragazzi della Primavera.

Diogo Leite?

Abbiamo 4 centrali titolari, lavoravano con grande serietà con caratteristiche che mi piacciono. Sta a me sbagliare il meno possibile. La caratteristica migliore è la voglia e la disponibilità e non è facile.

Sosta?

L’ho vissuta a Valencia c’è stato il mondiale in Qatar è stato strano e diverso, quando stai fermo 20 giorni ti si abbassa l’adrenalina e noi non dobbiamo abbassare il termometro ho dato 5 giorni anche per questi motivo qua. Abbiamo fatto un allenamento forte ieri e speriamo di non pagare pegno. Parlando con qualche mio collega è qualcosa di strano non è mai successa una pausa del genere. I complimenti vanno fatti ai ragazzi. La partita contro il Mantova è stata una sorpresa anche per noi non c’è via di mezzo per fare determinate cose. Se riusciamo a rimaner su questi binari ci possiamo togliere soddisfazioni.



Cataldi ieri ha avuto un problema al quadricipite, dele sta continuando a lavorare, Marusic è migliorato tantissimo, Rovella a livello strumentale è migliorato tanto.