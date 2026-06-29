Mercato Lazio, il piano di Gattuso: prima le cessioni, poi Coppola e Lucca

La Lazio continua a lavorare sul mercato con un obiettivo chiaro: regalare a Gattuso un nuovo difensore e un attaccante. In cima alla lista restano Coppola per il reparto arretrato e Lucca per rinforzare il fronte offensivo, ma prima serviranno alcune cessioni importanti.

Il nome destinato a muovere il mercato è quello di Mario Gila. Nonostante abbia un solo anno di contratto, il centrale spagnolo continua ad attirare l'interesse di diversi club e potrebbe diventare il sacrificio eccellente dell'estate.

Al momento il Napoli resta in vantaggio, ma l'offerta da 15 milioni più bonus non soddisfa la Lazio. Sul difensore sono vigili anche Brighton, alla ricerca di un centrale, e Atalanta, con Giuntoli pronto a inserirsi. Sarri riabbraccerebbe volentieri il difensore in nerazzurro.

Gila può diventare il tesoretto della Lazio

La valutazione della Lazio rimane elevata. Il club biancoceleste parte da una richiesta di 30 milioni di euro, con una possibile trattativa intorno ai 25 milioni. Una cifra che tiene conto anche del 50% della futura rivendita destinato al Real Madrid, al netto dei cinque milioni investiti dalla Lazio per acquistarne il cartellino.

Una cessione di questo livello consentirebbe a Fabiani di avere maggiore margine operativo sul mercato in entrata.

Tra le possibili uscite ci sono anche Cancellieri, seguito dal Torino, Pellegrini, che piace al Como, e Lazzari, monitorato da Sassuolo e Fiorentina. Operazioni che potrebbero garantire ulteriori 10-12 milioni di euro.

Non solo Gila: Artistico e Dia tra i possibili partenti

La Lazio valuta anche il futuro di Artistico, giovane rientrato dallo Spezia. Per motivi economici il club potrebbe decidere di cederlo a titolo definitivo. Sul giocatore hanno manifestato interesse Frosinone, Avellino e Mantova.

Attenzione anche alla situazione di Dia. In caso di offerte da almeno 15 milioni di euro, la società sarebbe pronta ad ascoltare le proposte. Dalla Ligue 1 potrebbero arrivare pretendenti disposti a tentare l'affondo.

L'obiettivo della Lazio resta quello di reinvestire le risorse ottenute dalle cessioni per completare il mercato e consegnare a Gattuso una rosa ancora più competitiva.