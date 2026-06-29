Pedro: "Tenerife? è un'idea che mi ha sempre affascinato..."

“Con la Lazio penso di aver chiuso nel migliore dei modi…”

Come riportato da Alfredo Pedullà, l'ex attaccante della Lazio dichiara, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Rtvc, di aver chiuso nel migliore dei modi la sua carriera in veste biancoceleste. La destinazione preferita dal calciatore è la Spagna, tuttavia il suo futuro è ancora incerto. Pedro è cresciuto nelle giovanili del Barcellona, ha debuttato in prima squadra a gennaio 2008. Nel 2010 è diventato campione del mondo con la Nazionale spagnola e nel 2012 campione d'Europa. Inizia il suo percorso alla Lazio nel 2021, giocando la sua prima partita contro l'Empoli. “Ogni volta che, entrando in campo, ho alzato lo sguardo, ho ammirato fiero il nostro popolo, ogni emozione vissuta, ogni goal indimenticabile, ogni canzone cantata insieme…” le parole con cui Pedro ha salutato il popolo laziale nella stagione 2025-2026.

L'intervista a Rtvc

“Con la Lazio penso di aver chiuso nel migliore dei modi. Ora non so cosa farò. Tenerife? Mi fanno sempre questa domanda e devo dire che è un'idea che mi ha sempre affascinato, la stiamo valutando, vedremo cosa succederà. Tornare a casa e ritirarsi nel proprio Paese è la cosa migliore per chiunque e ovviamente piacerebbe anche a me”.