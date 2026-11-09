Nazionali: otto giovani calciatori della Lazio convocati

Oltre ai sette calciatori della Lazio convocati dalle rispettive Nazionali, anche nel settore giovanile sono presenti delle convocazioni per otto giovani giocatori: Galassi, Landi, Kovac, Eone', Miloiu, Elena, Bekirov, Nedev.

Fifa World Cup U17

La destinazione di Jacopo Landi (Italia) e Emmanuel Eone' (Camerun) sarà il Qatar in occasione della Fifa World Cup U17.

L'Italia di Daniele Franceschini, nel gruplo E, giocherà con Giamaica, Costa D'Avorio e Uzbekistan. Il gruppo K è invece formato da Romania, Venezuela, Messico e Camerun.

Alexandru Miloiu

Il difensore della Lazio era stato inizialemente convocato dalla rispettiva Nazionale, la Romania, per il Mondiale U17. Partirà però con la Romania U20 e sarà a disposizione per l'Elite League.

Qualificazioni europeo Under 17

Tre calciatori della Lazio classe 2010 saranno impegnati con le qualificazioni dell'Europeo Under 17. La Bulgaria ha convocato Bekirov e Nedev. L'Italia U17 ha chiamato invece Michele Elena che andrà in Armenia dove gli azzurrini sfideranno Lussemburgo, Francia e l'Armenia.

Qualificazioni Europeo Under 19

Ik difensore Kovac è stato convocato dalla Slovenia e sarà a disposizione per le qualificazioni dell'Europeo Under 19.

Bruno Galassi, Argentina

Chiamato dall'Argentina U20, Galassi prenderà parte al raduno della nazionale di categoria.