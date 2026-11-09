Nazionali: i sette giocatori della Lazio convocati
Il calendario dei sette calciatori della Lazio convocati dalle Nazionali
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Calciatori convocati e rispettive nazionali
Sette calciatori della Lazio sono stati convocati dalle rispettive Nazionali con le quali saranno impegnati durante la sosta del Campionato di Serie A.
Il calendario dei convocati:
- Montenegro, Adam Marusic:
12/11/ 2026: Montenegro-Lettonia
15/11/ 2026: Cipro-Montenegro
Italia, Davide Frattesi
12/11/ 2026: Italia-Francia
15/11/ 2026: Belgio-Italia
- Grecia, Christos Mandas
13/11/ 2026: Olanda-Grecia
16/11/ 2026: Grecia-Serbia
- Danimarca, Oliver Provstgaard, Gustav Isaksen
14/11/ 2026: Portogallo-Danimarca
17/11/ 2026: Danimarca-Norvegia
- Marocco, Reda Belahyane
13/11/ 2026: Marocco-Niger
17/11/ 2026: Niger-Marocco
- Nigeria, Dele-Bashiru
13/11/ 2026: Nigeria-Tanzania
17/11/ 2026: Tanzania-Nigeria