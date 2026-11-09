Nazionali: i sette giocatori della Lazio convocati

Il calendario dei sette calciatori della Lazio convocati dalle Nazionali

Alisia Cerqua /
Nations League
Nations League - Depositphotos

Calciatori convocati e rispettive nazionali

Sette calciatori della Lazio sono stati convocati dalle rispettive Nazionali con le quali saranno impegnati durante la sosta del Campionato di Serie A.

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Il calendario dei convocati:

  • Montenegro, Adam Marusic: 

12/11/ 2026: Montenegro-Lettonia

15/11/ 2026: Cipro-Montenegro

Italia, Davide Frattesi

12/11/ 2026: Italia-Francia

15/11/ 2026: Belgio-Italia

  • Grecia, Christos Mandas

13/11/ 2026: Olanda-Grecia

16/11/ 2026: Grecia-Serbia

  • Danimarca, Oliver Provstgaard, Gustav Isaksen 

14/11/ 2026: Portogallo-Danimarca

17/11/ 2026: Danimarca-Norvegia 

  • Marocco, Reda Belahyane

13/11/ 2026: Marocco-Niger

17/11/ 2026: Niger-Marocco

  • Nigeria, Dele-Bashiru

13/11/ 2026: Nigeria-Tanzania

17/11/ 2026: Tanzania-Nigeria

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