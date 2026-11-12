Isaksen, rinnovo Lazio: «In questo momento non vorrei essere da nessun'altra parte»

Gustav Isaksen considera probabile un futuro accordo per il rinnovo con la Lazio, pur senza confermare che siano in corso trattative. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, L’attaccante danese, impegnato con la propria nazionale, dice di essere felice nel club e a Roma. Tra i suoi obiettivi c’è la Champions League con la maglia biancoceleste.

Il rinnovo e il futuro alla Lazio

In un’intervista a Bold, il classe 2001 ha distinto il proprio desiderio di restare dalla situazione contrattuale, affidata al club e ai suoi agenti: «Non posso dire se ci siano trattative in corso. È una questione che riguarda il club e i miei agenti. Posso solo dire di essere davvero molto felice di stare alla Lazio e di vivere a Roma».

Isaksen non esclude che la sua esperienza nella Capitale possa proseguire oltre l’attuale contratto. Sul possibile rinnovo ha aggiunto: «È molto probabile che si possa arrivare a un accordo sul rinnovo, prima o poi. Per me al momento è difficile immaginare un posto migliore in cui stare».

Il ruolo in squadra e la fiducia ricevuta

Nel raccontare il momento che vive in biancoceleste, l’esterno offensivo ha dato rilievo alla quotidianità, allo spazio che sente di avere nella squadra e alla fiducia nei suoi confronti. Sono aspetti che, nelle sue parole, accompagnano la felicità di giocare nella Lazio.

«Non credo si debba dare per scontato il fatto di essere felici ogni giorno e allo stesso tempo ricoprire un ruolo importante all'interno del club e godere di grande fiducia. In questo momento non vorrei essere da nessun'altra parte».

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La Premier League e il sogno Champions

Per il momento Isaksen non pensa alla Premier League. La sua priorità, invece, è un traguardo da raggiungere con la Lazio: «La Premier League? Ora non ci penso. Il mio sogno è raggiungere la Champions League con la Lazio. Sarebbe un traguardo enorme».